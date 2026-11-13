Подмосковным школьникам расскажут, как оказывать цифровую помощь

Школьники Подмосковья смогут принять участие в новом цикле просветительских уроков в рамках проекта «Цифровой ликбез» с 16 ноября, у рок по теме «Цифровая первая помощь» подготовили эксперты команды Лаборатории Касперского. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам расскажут, как оказать себе цифровую первую помощь, защитить устройство от вредоносных программ, восстановить безопасность аккаунта и не только. Занятие будет проводиться в формате короткого мультфильма, который предназначен для детей от шести лет. Видеоматериалы рекомендуется смотреть вместе с родителями и учителями, они размещены на сайте «Цифрового ликбеза».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.