Полтора десятка офисов Сбербанка откроются в Крыму до конца года

По словам топ-менеджера, уже до конца 2023 года планируется открытие головного офиса Сбербанка в Симферополе, а также не менее 15 дополнительных на остальной территории Крыма.

«Мы сейчас уже активно работаем над тем, чтобы в Симферополе появилось здание головного отделения. Оно приобретено, проект утвержден, идет реализация проекта. До конца, может быть, года мы еще, наверное, откроем полтора десятка наших офисов», - цитирует Кузнецова РИА Новости.

Напомним, в настоящее время в Крыму с мая месяца нынешнего года уже действуют три офиса Сбербанка: в Севастополе, Ялте и Керчи.