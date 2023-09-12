Полтора десятка офисов Сбербанка откроются в Крыму до конца года
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Об внушительном расширении присутствия Сбербанка на Крымском полуострове проинформировал в ходе Дальневосточного экономического форума зампред правления банка Станислав Кузнецов.
По словам топ-менеджера, уже до конца 2023 года планируется открытие головного офиса Сбербанка в Симферополе, а также не менее 15 дополнительных на остальной территории Крыма.
«Мы сейчас уже активно работаем над тем, чтобы в Симферополе появилось здание головного отделения. Оно приобретено, проект утвержден, идет реализация проекта. До конца, может быть, года мы еще, наверное, откроем полтора десятка наших офисов», - цитирует Кузнецова РИА Новости.
Напомним, в настоящее время в Крыму с мая месяца нынешнего года уже действуют три офиса Сбербанка: в Севастополе, Ялте и Керчи.