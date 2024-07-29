Полумиллиардная игла сошла с конвейера подмосковного предприятия в этом месяце

Производство компании «Новые технологии и материалы» стало первым в России предприятием, освоившим производство медицинских игл полного цикла, и уже изготовило более пятисот миллионов подобных игл. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Производственные мощности компании, расположенные в Сергиево-Посадском городском округе, позволяют изготавливать до 1,4 млн изделий в сутки. Выпуск этой важнейшей для технологического суверенитета продукции компания наладила в 2018 году, когда запустила необходимую для этих целей производственную линию. Сегодня на предприятии выпускаются инъекционные иглы 8 разных видов. На этом производственном сегменте заняты 60 человек.