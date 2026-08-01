«Помощь получит каждый». Wildberries проводит выплаты 100 тысячам предпринимателей

«Уже почти две недели склады нашей компании подвергаются террористическим атакам», — подчеркнула Ким.

По ее словам, происходящее напрямую связано с тем, что Wildberries является народным маркетплейсом, ввиду чего «удары по нам — это удары по сотням миллионов людей в десяти странах одновременно»: сотрудникам, продавцам, производителям, логистам, владельцам пунктов выдачи заказов, тысячам иных предпринимателей, исполнителям и покупателям, в том числе социально незащищенным группам населения.

«Атаки на инфраструктуру Wildberries — это атаки на мирных граждан. И повторюсь — не только россиян», — подчеркнула она .

Ким отметила, что убытки терпят не только российские бизнесмены, но и предприниматели из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая. В этой связи компания выступила в роли проводника интересов малого и среднего бизнеса и обсудила с правительством РФ комплексные меры поддержки для всех пострадавших.

«В настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый. В ближайшие дни набор этих мер будет озвучен», — добавила Ким.

До введения общей системы маркетплейс уже провел два транша поддерживающих выплат для продавцов, чьи товары пострадали в результате атак. Во вторую волну вошло почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, многие из которых уже получили начисления. Для крупных партнеров Wildberries ввела повышенную скидку постоянного покупателя за свой счет, кредитные каникулы в банке компании и ряд иных мер. Кроме того, на следующей неделе запланированы очные встречи с предпринимателями в наиболее пострадавших регионах для точечного решения проблем.

Ранее сообщалось о том, что после налета БПЛА в Пензенской области горит склад Wildberries, эвакуированы сотни сотрудников.