В Гдыне пожилой мужчина проломил голову украинке тростью

В польском городе Гдыня произошло жестокое нападение на 40-летнюю женщину из Украины. Неизвестный нанес ей серьезные травмы тростью, сообщил изданию Wirtualna Polska аспирант Марек Кобиалко из местного комиссариата полиции.

По информации правоохранителей, злоумышленник дважды ударил женщину деревянной тростью по затылку, после чего сбежал. Инцидент произошел на лестнице, где пострадавшая разговаривала по телефону — нападавший подкрался к ней сзади и нанес удары по голове. Несмотря на полученные травмы и обильное кровотечение, женщина смогла обратиться за помощью к прохожим.

Пострадавшую оперативно доставили в городскую больницу, где ей провели все необходимые медицинские процедуры и обработали раны. В настоящее время полиция ведет поиск нападавшего, который описывается как пожилой мужчина в возрасте от 70 до 80 лет, передвигающийся с тростью.

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