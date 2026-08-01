«Сыщики разбогатели». За год зарплаты детективов выросли до 174 тысяч рублей

В мае этого года наибольший рост заработных плат в России продемонстрировали частные детективы. Их доходы в годовом исчислении увеличились в 2,1 раза, достигнув в среднем 174,1 тысячи рублей. Это следует из данных статистики, которые проанализировало РИА Новости .

Вторую строчку рейтинга заняли дизайнеры. За год их трудовые доходы выросли в 1,7 раза и по итогам мая составили 101,9 тысячи рублей. Замыкают тройку лидеров переводчики с зарплатой 60,2 тысячи рублей, что в 1,6 раза превышает показатели прошлого года.

В топ-5 по динамике роста также вошли работники предприятий по тиражированию аудио-, видео- и цифровых данных, а также производители жестких дисков — их доходы увеличились в 1,5 раза.

Среди других профессий, показавших существенную прибавку, — организаторы конференций и выставок (рост на 47%), фотографы (на 46%), перестраховщики (на 44%), специалисты по разработке строительных проектов (на 41%) и правоведы (на 38%) .

В расчетах используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы до вычета налогов, включающий премии и учитывающий доходы всех сотрудников, в том числе с высокими зарплатами. В среднем по стране этот показатель в мае составил 110,2 тысячи рублей, увеличившись за год на 10%.

Ранее сообщалось о том, что зарплаты работающих с ИИ специалистов в Москве достигли ₽650 тысяч.