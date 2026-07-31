Генерал спустился в окопы: Евкуров заявил, что каждый командир обязан сидеть в грязи рядом с солдатами

Замминистра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров в интервью заявил, что любой командир — от лейтенанта до генерала — обязан находиться на передовой в окопах вместе со своими подчиненными, назвав это не подвигом, а прямой должностной инструкцией. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На вопрос журналиста, почему он так часто лично общается с бойцами в окопах, Евкуров ответил, что это обязанность каждого должностного лица. Он отметил, что министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и все их заместители регулярно работают непосредственно в войсковых подразделениях. По словам замминистра, такое присутствие действует на солдат и офицеров мобилизующе, показывая, что руководство разделяет с ними все тяготы службы.

Евкуров добавил, что лично он, как курирующий боевую и физическую подготовку, обязан бывать на полигонах, в учебных центрах и зонах восстановления боеспособности.



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