Вован и Лексус рассекретили главный пранк: как они разговорили олигарха о финансировании оппозиции
Пранкеры Вован и Лексус назвали розыгрыш Березовского главным в карьере
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в интервью РИА Новости раскрыли, какой розыгрыш считают самым значимым в своей карьере — им оказалась телефонная беседа с опальным олигархом Борисом Березовским, в ходе которой тот признался в финансировании оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам пранкеров, они представились высокопоставленными российскими политиками и вывели Березовского на откровенный разговор о спонсорской поддержке ряда оппозиционных деятелей. Личный номер телефона бизнесмена Кузнецов и Столяров нашли в базах данных, которые ранее утекли в интернет.
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