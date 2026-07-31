Дорогой фейерверк в Калифорнии: истребитель F-35 за $80 млн. сгорел на взлетной полосе

На военно-воздушной базе «Мирамар» в Калифорнии при загадочных обстоятельствах сгорел новейший истребитель пятого поколения F-35 — пилот успел катапультироваться, но причина возгорания остается неизвестной, а стоимость сгоревшей машины превышает $80 млн. Об этом сообщает Fox.

Телеканал Fox сообщил об инциденте, произошедшем 29 июля в 20:00 по московскому времени на взлетно-посадочной полосе. Представители Корпуса морской пехоты США квалифицировали происшествие как «несчастный случай с воздушным судном». Пилот истребителя катапультировался, его состояние не уточняется. По предварительной информации, пострадавших на земле нет.

На опубликованных кадрах с места событий видно обугленный фюзеляж и густые клубы дыма, окутавшие полосу. Причины возгорания выясняются; версии технической неисправности или ошибки пилотирования пока не подтверждены. F-35 — один из самых дорогих и технологичных истребителей в мире, стоимость каждого экземпляра варьируется от $80 до $100 млн в зависимости от модификации.



Ранее Франция перебросила войска и авиацию на границу с Испанией.