«Решетка вместо дома». Во Франции арестовали женщину, у которой нашли останки пятерых младенцев

Женщину, в квартире которой во французском городе Оранж полиция обнаружила останки пятерых младенцев, этапировали в следственный изолятор. Об этом со ссылкой на данные прокуратуры сообщает телеканал BFMTV .

Напомним, правоохранители Франции задержали 32-летнюю подозреваемую и ее сожителя на юго-востоке страны после того, как в их жилище нашли фрагменты скелетированных тел четырех младенцев и тело пятого. Согласно информации агентства «Франс Пресс», останки находились в картонных коробках. Женщину взяли под стражу после того, как она 26 июля родила здорового ребенка и была выписана из медицинского учреждения.

«Мать пяти младенцев, тела которых были обнаружены в квартире в городе Оранж (департамент Воклюз), была привлечена в качестве обвиняемой и помещена в следственный изолятор в пятницу», - говорится в сообщении телеканала.

По сведениям информированного источника, близкого к расследованию, на допросе в полиции фигурантка отрицала свою причастность к гибели новорожденных. Ее сожителя после беседы со следователями освободили из-под стражи.

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