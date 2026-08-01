«До 2500 рублей за день». Самозанятые получат первые выплаты по больничным с августа

Добровольная страховка для этой категории граждан начала действовать полгода назад, в январе 2026 года. Как уточнил эксперт, чтобы претендовать на пособие, необходимо перечислять взносы не менее шести месяцев.

«Для того чтобы получить пособие, надо осуществлять выплаты от шести месяцев, поэтому те, кто подключился к программе в начале года, уже могут получать страховые выплаты с августа», — заявил Кравченко.

Сумма выплаты, по его словам, варьируется в зависимости от объема ранее уплаченных добровольных взносов в Социальный фонд. В среднем, как отмечает спикер, один день больничного обойдется самозанятому в 1700–2500 рублей.

Ранее сообщалось о том, что за 10-дневный больничный в 2026 году можно получить более ₽31 тысяч.