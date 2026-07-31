«Смертельная банка». Чем грозит употребление заплесневелого варенья

Прошлогоднее варенье можно использовать для выпечки, так как продукт улучшает вкус и текстуру теста, особенно в сочетании с содой, сообщил «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Однако, как подчеркивает эксперт, перед применением необходимо тщательно осмотреть содержимое банки. Любые изменения цвета, посторонний привкус или налет являются сигналом тревоги. Категорически запрещено употреблять варенье с плесенью .

«Дело в том, что плесень — это не просто видимый налет, а целая колония микроскопических грибков. В процессе своей жизнедеятельности они вырабатывают микотоксины — опасные соединения, способные нанести серьезный вред здоровью. Эти токсины действуют как яды... Даже если аккуратно срезать плесневелый слой или подвергнуть варенье интенсивной термической обработке (прокипятить или запечь в пироге), токсины все равно могут сохраниться и попасть в организм», — объяснил Умнов.

Кроме плесени, опасность представляет варенье из ягод с косточками. В них со временем образуется синильная кислота, поэтому срок годности такой продукции ограничен 6–8 месяцами. Варенье без косточек при правильном хранении (стерильные банки, температура от +1 до +15 °C) может оставаться пригодным до 2–3 лет.

Эксперт также предостерегает от хранения заготовок при минусовой температуре и в условиях повышенной влажности (выше 75%), что может привести к порче продукта из-за коррозии крышек.

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