Арсенал вытеснил Манчестер Сити с трона: букмекеры назвали нового короля АПЛ сезона-2026/27

Лондонский «Арсенал», впервые за 22 года взявший чемпионство в прошлом сезоне, теперь считается главным претендентом на победу в Английской премьер-лиге сезона-2026/27 — букмекеры отдают команде Микеля Артеты самые высокие шансы защитить титул, оставляя «Манчестер Сити» позади. Об этом сообщает Sport24.

Аналитики обнародовали котировки на грядущий розыгрыш АПЛ, который стартует 23 августа 2026 года матчем «Манчестер Сити» против «Борнмута». На победу «канониров» коэффициент установлен на отметке 2,50 — это лучший показатель среди всех клубов. Действующий чемпион Англии, прервавший гегемонию «Сити» в прошлом сезоне, теперь считается основным фаворитом.

Вторую строчку занимает команда Пепа Гвардиолы — «Манчестер Сити» оценивается в 3,75–3,80. Букмекеры полагают, что подопечные Гвардиолы будут главными конкурентами «Арсенала», но уступают им по вероятности успеха. Замыкает тройку «Ливерпуль» с коэффициентом 6,00–7,00. Далее расположились «Манчестер Юнайтед» (7,00–7,50) и «Челси» (9,00–11,00).



Ранее сборную России не допустили до ЧМ-2027 по хоккею.