«Крокодил и тайна». Монахи Флоренции варили коку с колой за 50 лет до Coca-Cola: почему об этом забыли?

В архивных документах флорентийского монастыря Сан-Марко обнаружен рецепт бодрящего напитка на основе листьев коки и орехов колы, который местные монахи готовили в XIX веке.

Состав этого эликсира почти идентичен формуле, впоследствии запатентованной основателем компании Coca-Cola, сообщает британская газета The Guardian.

Аптечное заведение при обители Сан-Марко, уточняет издание, ведет свою историю с 1460 года и до наших дней сохранило интерьеры в первозданном виде. Среди необычных экспонатов — чучело крокодила, доставленное из долины Нила еще в XVII столетии. В те времена аптекари развешивали таких рептилий под потолком, чтобы наглядно демонстрировать клиентам: им доступны редкие экзотические компоненты.

Ранее сообщалось о том, что Coca-Cola замедляет переход на старый рецепт из-за дефицита сахара.