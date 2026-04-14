«Порог бедности» отменят. Многодетные семьи получат налоговую выплату вне зависимости от заработка
Налоговый кешбэк для многодетных хотят сделать доступным всем без исключения
Фото: [istockphoto.com/ArtemSam]
Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой отменить критерий нуждаемости при выдаче многодетным семьям налоговой выплаты. Он считает, что ставка НДФЛ в 6% должна действовать для всех таких семей, независимо от их заработка. Это, по его мнению, мотивирует родителей зарабатывать больше и не скрывать доходы.
В беседе с ТАСС Гриб предложил распространить «семейную налоговую выплату» на всех родителей с двумя и более детьми, убрав ограничение по среднедушевому доходу.
Напомним, с 2026 года в России работает механизм возврата 7% из 13% уплаченного НДФЛ. Но сейчас он доступен лишь семьям, чей доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. Гриб назвал такой подход несправедливым и вредным.
«Мы должны поощрять высокие заработки многодетных семей, а не создавать условия, чтобы они скрывали их», — заявил он.
Кроме отмены «порога бедности», Гриб предложил снизить налог для самозанятых с несколькими детьми с 4-6% до 2%. Он уверен: фиксированные 6% НДФЛ и 2% для самозанятых помогут многодетным родителям избежать «ловушки бедности», когда рост дохода ведет к потере господдержки.
