Потребительские организации попросили сохранить скидки на маркетплейсах

Потребительские организации выступили за сохранение скидок и бонусных программ на маркетплейсах, заявив, что ограничение таких механизмов может ударить по интересам покупателей.

Московское общество защиты потребителей готовит обращение в правительство России и Государственную Думу с просьбой не вводить запреты, которые лишат маркетплейсы права делать скидки и применять банковские программы лояльности. Об этом ТАСС сообщил руководитель организации Антон Недзвецкий.

По его словам, важно сохранить возможность цифровых площадок работать со своими клиентскими предложениями, поскольку они являются заметной частью онлайн-торговли.

Председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре и руководитель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов отметил, что идея банков ограничить скидки и бонусы вызвала широкое обсуждение в обществе. Он подчеркнул, что любые ограничения, затрагивающие выгоду покупателей, должны вводиться крайне осторожно, поскольку такие меры могут ухудшить положение граждан.

Поводом для дискуссии стало заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая указала, что цена товара не должна меняться в зависимости от выбранного способа оплаты. После этого несколько крупных банков, включая «Сбер», ВТБ, Т-банк, Альфа-банк и Совкомбанк, направили в Госдуму письмо с предложением полностью запретить прямые скидки маркетплейсов и связанные с ними бонусные инструменты.

