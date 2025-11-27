Врачи назвали «золотой набор» в аптечке, который спасет от зимних болячек: должны носить все за 50

В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врачи перечислили препараты, которые рекомендуется держать дома в сезон простуд. Выпуск с рекомендациями размещен на сайте телеканала, передает « Лента.ру ».

Елена Малышева отметила, что в аптечке должны быть средства от температуры, насморка, головной боли и боли в горле. Иммунолог Андрей Продеус посоветовал выбирать для лечения заложенности носа гормональные капли, так как они безопаснее сосудосуживающих вариантов при регулярном использовании. Малышева добавила, что полезно иметь раствор с морской водой для промывания носа и применять его дважды в день.

Кардиолог Герман Гандельман сообщил, что для снижения температуры и уменьшения головной боли подойдут парацетамол и нестероидные противовоспалительные препараты, включая аспирин и ибупрофен. При этом Малышева уточнила, что НПВП не рекомендуются пожилым людям из-за риска осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.

Офтальмолог Михаил Коновалов заявил, что для облегчения боли в горле стоит выбирать препараты, действующее вещество которых оканчивается на «-каин». Он пояснил, что такие средства содержат анестетик, противовоспалительный компонент и антисептик, что позволяет быстрее уменьшить неприятные ощущения.

