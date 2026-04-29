«Правило шести соток» и налоговые каникулы: кому в Подмосковье не нужно платить за землю в 2026 году

Депутат Государственной Думы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с REGIONS рассказал о существенных льготах по земельному налогу, которые доступны жителям Московской области в 2026 году. По его словам, до 30 апреля многим гражданам необходимо подать декларацию 3-НДФЛ за прошлый год, однако не менее важно помнить о своих правах на имущественные вычеты, позволяющие существенно снизить налоговую нагрузку или полностью освободиться от уплаты.

Парламентарий пояснил, что для пенсионеров и предпенсионеров действует правило «шести соток»: налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров. Если участок составляет ровно шесть соток или меньше, налог не взимается вовсе; если больше — начисление идет только на площадь, превышающую льготный лимит. Чаплин уточнил, что такой же вычет положен предпенсионерам — мужчинам 1963–1965 годов рождения и женщинам 1968–1970 годов рождения, то есть тем, кому до выхода на пенсию осталось не более пяти лет.

Для многодетных семей с тремя и более несовершеннолетними детьми в Подмосковье также предусмотрено полное освобождение от земельного налога. Льгота распространяется на один участок, выделенный для ведения личного подсобного или дачного хозяйства, садоводства либо индивидуального жилищного строительства. Большинство преференций, по информации депутата, предоставляется в беззаявительном порядке на основании данных Социального фонда, органов соцзащиты и Росреестра. Однако если льгота не была применена автоматически, гражданину необходимо подать заявление через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС или в любом МФЦ.

Чаплин также напомнил, что при наличии нескольких участков вычет применяется только к одному из них, поэтому рекомендуется заранее уточнить, по какому объекту действует льгота, и при необходимости подать уведомление о выборе до 31 декабря текущего года. Проверить свое право на льготы можно с помощью онлайн-сервиса ФНС «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».