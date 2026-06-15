Довел до слез: мексиканский чиновник лишился должности после жеста на матче ЧМ

Мексиканский чиновник лишился поста после расистского жеста в адрес южнокорейской блогерши на матче чемпионата мира и публично принес извинения. Об этом пишет euro-football.

Во время матча группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Южной Кореи и Чехии разгорелся международный скандал. Бывший глава Колледжа инженеров по геоматике и топографическим изысканиям Мексики Улисес Берналь оказался в центре общественного внимания после неподобающего поведения на трибунах.

Жест на камеру обернулся громким скандалом

Южнокорейская блогерша Юн Сун Джин снимала атмосферу на стадионе для своих подписчиков. В этот момент в кадр попал Берналь, который показал жест, считающийся оскорбительным и расистским по отношению к азиатам.

Видео быстро распространилось в социальных сетях и вызвало волну критики как в Южной Корее, так и за пределами страны.

Последствия не заставили себя ждать

После общественного резонанса Берналь лишился поста президента профессионального колледжа. Позже он записал видеообращение, в котором принес извинения блогерше и выразил сожаление из-за произошедшего.

Бывший чиновник заявил, что его поступок был ошибкой и не отражает отношение мексиканцев к представителям других народов.

Матч завершился победой корейской сборной

Встреча между Южной Кореей и Чехией завершилась со счетом 2:1 в пользу азиатской команды. Ранее сборная Мексики успешно стартовала на турнире, обыграв команду ЮАР со счетом 2:0.

Скандальный эпизод затмил спортивную составляющую матча и вновь привлек внимание к проблеме недопустимого поведения на международных соревнованиях.