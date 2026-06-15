Бензин вернулся к стандарту«Евро-3»: власти пошли на уступки ради АЗС и понизили качество топлива для автомобилистов

Правительство продлило действие послаблений для ряда нефтеперерабатывающих заводов, разрешив выпускать бензин и дизельное топливо с показателями, которые не соответствуют действующим требованиям класса «Евро-5». Мера направлена на предотвращение нехватки топлива на внутреннем рынке. Об этом пишет Коммерсантъ.

По данным источников, отдельные НПЗ получили право поставлять бензин с повышенным содержанием серы — до 150 мг на килограмм вместо установленных для «Евро-5» 10 мг. Для дизельного топлива допустимый показатель увеличен до 350 мг на килограмм. Такие параметры соответствуют стандарту «Евро-3».

Решение впервые было принято осенью 2025 года и должно было действовать до мая 2026-го, однако впоследствии его продлили. Под послабления попадают предприятия, участвующие в программах модернизации нефтепереработки и имеющие специальные соглашения с Минэнерго.

Власти объясняют необходимость таких мер рисками дефицита топлива в отдельных регионах. В последние недели ограничения на продажу бензина вводились в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Татарстане. Одновременно сохраняются ограничения на экспорт бензина и ряда других нефтепродуктов.

Эксперты отмечают, что дополнительное топливо может помочь стабилизировать ситуацию на АЗС, однако использование горючего с более высоким содержанием серы способно ускорять износ современных двигателей, катализаторов и элементов выхлопной системы.

При этом специалисты считают, что главной проблемой рынка остается не только объем производства, но и своевременная доставка топлива в регионы, где периодически возникают перебои с поставками.