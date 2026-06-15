В «Балтике» рассказали о трансферной политике клуба

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян рассказал Sport24 о трансферах клуба на выход. Калининградцы уже расстались с Кевином Андраде и Владиславом Саусем, функционер сообщил, что готовится и третья сделка.

Маргарян не стал называть имени футболиста и лишь отметил, что это не нападающий Брайан Хиль, интерес к которому есть со стороны клубов РПЛ.

«Так или иначе, мы уже принесли «Балтике» большой профит. Это наша общая победа с тренерским штабом и руководством. Плюс итоговый результат в таблице — грех жаловаться», — подчеркнул Маргарян.

«Балтика» финишировала в РПЛ на шестом месте. Еще по ходу прошлого сезона калининградцы продали Владислава Сауся в «Спартак», а по его окончании — Кевина Андраде в «Зенит». «Балтика» получила за этих игроков соответственно €3,8 млн и €3,5 млн. В 2024 году клуб покупал Андраде за €400 тыс., а Сауся — за €720 тыс.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и ЦСКА интересуются вратарем «Балтики» Максимом Бориско.