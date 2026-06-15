Звонок сразу после посадки: новая мошенническая схема активизируется после прилета туриста

Злоумышленники начали активнее использовать подмену номеров во время зарубежных поездок россиян. Эксперты рассказали, почему звонок якобы от банка может оказаться частью мошеннической схемы. Об этом «Газете.Ru» рассказал Игорь Жиленко, основатель платформы управления связью «Экомобайл».

Россиян предупредили о схеме обмана, которая особенно часто используется в отношении путешественников сразу после прилета в другую страну. Аферисты рассчитывают на растерянность, усталость и тревогу из-за работы банковских сервисов в роуминге.

Ловушка начинается сразу после приземления

По словам специалистов, после подключения телефона к зарубежной сети человек может получить звонок или сообщение, внешне похожее на уведомление от банка. На экране нередко отображается знакомый номер, что создает иллюзию подлинности обращения.

Почему знакомый номер не гарантирует безопасность

Эксперты объясняют, что современные технологии позволяют злоумышленникам маскировать реальные контакты. Для этого используются различные варианты подмены номеров, благодаря которым вызов выглядит официальным.

Туристов пугают подозрительными операциями

Во время разговора мошенники обычно сообщают о якобы зафиксированных финансовых операциях и требуют срочно подтвердить данные или перевести средства на так называемый безопасный счет. Главная цель — получить доступ к деньгам или конфиденциальной информации.

Роуминг делает жертв более уязвимыми

Специалисты отмечают, что после длительного перелета многие путешественники хуже оценивают ситуацию и легче поддаются давлению. Именно поэтому подобные схемы чаще всего запускаются в первые часы пребывания за границей.

Как не попасться на уловку

Эксперты советуют немедленно завершать подобные разговоры и самостоятельно связываться с банком через официальное приложение или по номеру, указанному на банковской карте. Проверка информации через официальные каналы остается самым надежным способом защиты от мошенников.