Все поединки турнира UFC в Белом доме завершились досрочно

Президент США Дональд Трамп осуществил свою мечту, проведя турнир UFC на территории Белого дома. В программе было семь боев, два из которых — титульные. Россиян в карде турнира не оказалось.

Все поединки завершились досрочно. Диего Лопес нокаутировал Стива Гарсию во втором раунде, Бо Никал справился с Кайлом Докасом за раунд, Маурисио Руффи в конце первого раунда нокаутировал Майкла Чендлера, Джош Хокит перебил Деррика Льюиса.

Шон О'Мэлли нокаутом во втором раунде остановил Айманна Захаби, шедшего на серии из семи побед. Теперь американец хочет биться за титул с Петром Яном.

Сирил Ган нокаутировал Алекса Перейру и стал временным чемпионом в тяжелом весе.

Наконец, главная сенсация турнира в Белом доме: 37-летний Джастин Гейджи, у которого за карьеру набралось пять поражений, в том числе от Хабиба Нурмагомедова, расправился с непобедимым Илией Топурией, грузином с испанским паспортом. Судьи зафиксировали победу американца техническим нокаутом в четвертом раунде. Гейджи завоевал титул чемпиона в легком весе.