Тренер «Каролины» повторил уникальное достижение в НХЛ

Главный тренер «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор повторил уникальное достижение в НХЛ. Он стал всего лишь четвертым человеком в истории лиги, кто брал Кубок Стэнли как капитан и тренер одной и той же команды.

«Каролина» обыграла «Вегас Голден Найтс» в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 4-2. Это второй успех в истории франшизы. Ровно 20 лет назад «Каролина» впервые выиграла трофей, и тогда Бриндамор был капитаном команды. С 2018-го года специалист возглавляет «Харрикейнз» в качестве главного тренера.

Подобного достижения ранее добивались Куни Уэйлэнд с «Бостоном», Хэп Дэй с «Торонто» и Той Блэйк с «Монреалем». Последний был главным тренером «Канадиенс» в победном сезоне 1956 года, а капитанил еще в 40-х прошлого столетия.

Обладателем «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф) стал 37-летний капитан «Каролины» Джордан Стаал.