«Смело требуйте, если нет 5 дней»: как заставить пересчитать тарифы за ЖКУ во время отдыха

Россияне, которые покидают квартиру более чем на пять полных дней, могут рассчитывать на перерасчет отдельных коммунальных платежей. Такая возможность предусмотрена законодательством, однако воспользоваться ею смогут не все собственники жилья, пишет tmn.aif.ru.

Когда можно платить меньше

Право на перерасчет предоставляется владельцам квартир, где установка индивидуальных счетчиков невозможна по техническим причинам. Этот факт должен быть подтвержден специальным актом обследования.

В таком случае можно уменьшить начисления за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и электроэнергию.

Какие платежи останутся неизменными

Даже при длительном отсутствии жильцов полностью оплачивать придется отопление, содержание жилья и взносы на капитальный ремонт. Эти статьи расходов не зависят от того, находится человек дома или нет.

Какие документы понадобятся

Для получения перерасчета необходимо обратиться в управляющую компанию или МФЦ не позднее чем через 30 дней после возвращения. В качестве подтверждения отсутствия подойдут билеты на поезд или самолет, документы о командировке, справки из санаториев, счета из гостиниц, а также заграничный паспорт с отметками о пересечении границы.

Рассмотрение заявления занимает до пяти рабочих дней.

Когда перерасчет не нужен

Если в квартире установлены счетчики, оформлять дополнительные документы не потребуется. Достаточно вовремя передать фактические показания приборов учета, которые автоматически отразят сниженное потребление ресурсов во время отпуска.