Неделя разрушила популярный миф: россиянин честно рассказал об отдыхе в Белоруссии и описал отдых словами «про нас забыл

Путешественник из России провел неделю в Белоруссии и поделился впечатлениями от поездки. Несмотря на отдельные недостатки, страна оставила у него исключительно положительные эмоции, пишет RuNews.

Российский турист, посетивший Белоруссию, рассказал о впечатлениях от недельного путешествия по стране. За семь дней он успел побывать в Минске, Несвиже, Мире и Бресте, после чего признался, что хотел бы вернуться снова.

Главный стереотип оказался ошибочным

Перед поездкой путешественник рассчитывал, что отдых в Белоруссии обойдется заметно дешевле, чем в России. Однако на практике цены оказались выше ожидаемых.

По его словам, стоимость размещения в трехзвездочных гостиницах Минска достигает 5,5–6,5 тысячи рублей за ночь, а проживание в четырехзвездочных отелях обходится в 8–10 тысяч рублей.

Расходы сравнили с поездкой в Петербург

Турист отметил, что итоговые траты на жилье оказались сопоставимы с расходами во время путешествия в Санкт-Петербург. Несмотря на раннее бронирование и продуманный выбор вариантов размещения, сэкономить существенно не удалось.

Страна произвела приятное впечатление

Гораздо сильнее путешественника впечатлили порядок и организация повседневной жизни. По его мнению, многие процессы в стране работают четко и без сбоев, что создает комфортную атмосферу для гостей.

«В одном минском ресторане мы с приятелем ждали меню минут пятнадцать — не потому что было много народу, а просто официантка куда-то ушла и про нас забыла», — отметил он.

Не обошлось без замечаний к сервису

Вместе с тем россиянин рассказал о нескольких случаях в заведениях общественного питания, где столкнулся с невнимательностью персонала. В одном ресторане посетителям пришлось долго ждать меню, а в другом возникла путаница с заказанным блюдом.

Минусы не испортили впечатление

Несмотря на отдельные недочеты, путешественник остался доволен поездкой. Он подчеркнул, что подобные ситуации нельзя считать серьезным поводом для отказа от путешествия, и рекомендовал другим туристам познакомиться с Белоруссией лично.