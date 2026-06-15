От бюджетных кроссоверов до премиальных новинок: чем удивил параллельный импорт в июне

Российские дилеры расширили ассортимент автомобилей, поставляемых по параллельному импорту. В продаже появились новые кроссоверы Nissan, Kia и Renault, а также ряд более дорогих моделей с мощными двигателями, пишет Autonews.

На российском авторынке увеличилось количество новых автомобилей, поставляемых по параллельному импорту. На фоне роста спроса на зарубежные бренды дилеры начали завозить как доступные кроссоверы, так и более дорогие модели с расширенным набором опций.

Ставка на автомобили с льготным утильсбором

Особое внимание продавцы уделяют машинам мощностью до 160 лошадиных сил. Такие модели подпадают под более выгодные условия расчета утилизационного сбора, что позволяет удерживать цены на привлекательном уровне.

Одной из самых доступных новинок стал компактный Nissan Magnite. Кроссовер, созданный для индийского рынка, теперь появился в российских автосалонах с левым рулем и современным оснащением. Стоимость автомобиля начинается от 2,4 млн рублей.

Не остался в стороне и Kia KX1. Корейский кроссовер, который поставляется из Китая, вновь вернулся в шоурумы. Автомобиль получил автоматическую коробку передач, климат-контроль, панорамный люк и камеру заднего вида. Цены стартуют от 2,65 млн рублей.

Корейская версия Renault добралась до России

В продаже также появился Renault Samsung QM6 — южнокорейская версия известного кроссовера Koleos. Модель оснащается двухлитровым двигателем, адаптивным круиз-контролем, подогревом сидений и кожаным салоном. Стоимость автомобиля начинается примерно от 3,85 млн рублей.

Для любителей мощности подготовили отдельные премьеры

Несмотря на снижение интереса к автомобилям с более мощными двигателями, дилеры продолжают привозить такие модели.

Одной из самых заметных новинок стал гибридный Volkswagen ID.Era 9X. Трехрядный кроссовер способен проехать до 1651 км без подзарядки и оснащен современными системами помощи водителю. Его стоимость превышает 10 млн рублей.

Также российским покупателям предложат обновленный Mitsubishi Outlander японской сборки и пикап Toyota Hilux нового поколения. Обе модели уже находятся в поставках и доступны для предварительного бронирования.

Импорт набирает обороты

По данным аналитиков, за первые четыре месяца 2026 года объем ввоза автомобилей по альтернативным каналам увеличился почти вдвое. Это позволяет дилерам регулярно расширять модельный ряд и предлагать покупателям новые варианты автомобилей, которые официально на российском рынке не представлены.