Правительство продлило срок ограничения на публикацию данных по добыче нефти и газа
Власти продлили приостановку публикации данных о добыче нефти до 2026 года
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Срок действия приостановки публикации Росстатом статистических данных о добыче нефти и природного газа продлен правительством до 1 апреля 2026 года. Соответствующее постановление опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Первоначально ограничения на обнародование статистических сведений были введены 26 апреля 2023 года и планировались к отмене 1 апреля предыдущего года, однако впоследствии их действие было решено продлить.
Согласно правительственному распоряжению, временно прекращена публикация ежемесячных, квартальных и годовых отчетов, содержащих статистику по объемам добычи нефти, природного газа и газового конденсата, а также по производству продуктов нефтепереработки.
Ранее сообщалось, что ОПЕК заявила об увеличении экспорта нефти из России и Центральной Азии.