Правительство продлило срок ограничения на публикацию данных по добыче нефти и газа

Срок действия приостановки публикации Росстатом статистических данных о добыче нефти и природного газа продлен правительством до 1 апреля 2026 года. Соответствующее постановление опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Первоначально ограничения на обнародование статистических сведений были введены 26 апреля 2023 года и планировались к отмене 1 апреля предыдущего года, однако впоследствии их действие было решено продлить.

Согласно правительственному распоряжению, временно прекращена публикация ежемесячных, квартальных и годовых отчетов, содержащих статистику по объемам добычи нефти, природного газа и газового конденсата, а также по производству продуктов нефтепереработки.

Ранее сообщалось, что ОПЕК заявила об увеличении экспорта нефти из России и Центральной Азии.