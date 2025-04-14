За февраль 2025 года страны Центральной Азии и Россия увеличили экспорт нефти на 4% по отношению к предыдущему месяцу. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на отчет ОПЕК, который был представлен в апреле. Судя по нему, поставки нефти в феврале выросли, в то время как экспорт нефтепродуктов немного упал.

«Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в среднем составил в феврале 6,5 миллиона баррелей в сутки, рост на 264 тысячи баррелей в сутки, или более 4% месяц к месяцу», — указано в докладе.

В том же феврале поставки нефтепродуктов снизились на 2%, в среднем на 43 тыс. баррелей в сутки. Также в документе сказано, что в декабре 2024 года Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Ее доля выросла на один процентный пункт до 19% от общих закупок. По поставкам нефти в Индию РФ также лидирует.

Ранее о бойкоте энергоносителей из России со стороны Евросоюза высказался сенатор Пушков. Он сообщил, что эта мера давно изжила себя и за нее держатся только антироссийски настроенные главы стран Европы. В то же время санкции бьют по самим государствам, которые поддерживают рестрикции, и ухудшают их экономическое состояние.