Правительство упростило онлайн-торговлю для Калининградской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении таможенных процедур при продаже товаров по интернету из Калининградской области жителям других регионов России.

Упрощенный порядок вводится в качестве эксперимента и будет применяться для товаров стоимостью не выше 1 тысячи евро и весом не более 31 кг. Эксперимент продлится до 30 июня 2025 года.

В настоящее время товары, пересылаемые из Калининградской области, подлежат таможенному контролю и облагаются пошлиной. Беспошлинно провезти товары можно только лично.

В правительстве считают, что новый таможенный порядок будет способствовать развитию интернет-торговли в регионе.