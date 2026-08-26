Врач назвала продукты, которые нельзя давать школьнику на завтрак

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, как правильно кормить школьника перед школой — по ее словам, идеальный завтрак должен состоять из сложных углеводов, белка и овощей или фруктов, а сладкие хлопья и выпечку лучше оставить для редких случаев, иначе ребенок быстро проголодается или захочет спать в середине урока. Об этом сообщает RT.

Специалист отметила, что основой утреннего приема пищи должна стать каша из овсяной, гречневой или пшенной крупы, причем только полноценной варки, а не быстрого приготовления. Добавить вкуса можно ягодами. Альтернативный вариант — цельнозерновой хлеб с сыром, маслом или нежирной ветчиной и дополнением из фруктов, но заставлять ребенка есть огурцы или помидоры по утрам не стоит. Источником белка могут стать яйца или творог, например, яйца с хлебом и ветчиной или творог с ягодами.

При этом гастроэнтеролог предупредила, что сладкие хлопья, шоколадные шарики и выпечку не стоит делать основой ежедневного завтрака из-за большого количества сахара и малого содержания клетчатки. Сладкий чай, какао или сок не заменят полноценную еду.



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