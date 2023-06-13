Предприятие из городского округа Кашира готовится к выходу на международный рынок

Производитель вспененного полиэтилена из Каширы ООО «Тепофол» сможет в ближайшее время расширить список покупателей и предлагать свою продукцию на международном рынке.

Каширская компания — один из крупных производителей вспененного полиэтилена в стране. Среди линейки компании тепло- и шумоизоляция, упаковка, подложки для хрупких товаров и пр. С началом антироссийских санкций предприятие работает в рамках проекта импортозамещения и производит демпферные маты для трубопроводов, которые не уступают по качеству европейским аналогам.

Ранее сообщалось, что в городском округе Кашира построят завод по производству пенокерамики. Это предприятие также появится в рамках импортозамещения. Новое производство обеспечит местных жителей 100—200 рабочими местами. Первые образцы продукции сойдут с конвейера в 2024 году.