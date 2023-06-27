Предприятие из Мытищ получит заем ФРП почти на 250 миллионов рублей для расширения производства

Конструкторское бюро кабельной промышленности в Мытищах расширит импортозамещающее производство. На эти цели предприятие получит от Фонда промышленности Московской области заем в размере почти 250 миллионов рублей.

Средства будут выданы по программе «Проекты развития». Поддержку предприятию в оформлении необходимых документов оказали специалисты регионального ФРП, сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Как уточнила глава ведомства Екатерина Зиновьева, реализация проекта позволит создать двадцать дополнительных рабочих мест. Заемные средства вложат в закупку оборудования, его монтаж и пуско-наладочные работы.

Модернизировать производственный процесс планируют к 2025 году. Это повысит производительность, увеличит объемы выпуска и поспособствует снижению себестоимости продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на важность привлечения инвесторов в экономику региона.