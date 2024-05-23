Предприятие по производству кабельной линии уже в этом году начнет работать в Воскресенске

«У нас построено здание производственного цеха, также на территории проведены работы по благоустройству: асфальтирование, бетонирование площадки для хранения готовой продукции. Уже смонтировано три линии по выпуску продукции, на данный момент происходит наладка и тестирование оборудования», — рассказал главный инженер ООО «Белтелекабель» Алексей Минервин.