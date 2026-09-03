Фигурист Семененко рассказал об ощущениях перед стартом в Японии

Российский фигурист Евгений Семененко поделился впечатлениями с ТАСС перед стартом турнира серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии.

Турнир в Токио станет первым международным соревнованием для взрослых российских фигуристов после отстранения. 23-летний спортсмен признался, что он долго ждал этого момента.

«Только что прошла первая тренировка, впереди следующий день, короткая программа. Очень жарко, привык кататься на более холодных катках», — сказал Семененко.

Евгений Семененко является двукратным чемпионом страны и двукратным победителем финала Гран-при России. Фигурист принимал участие в Олимпийских играх 2022 года, где занял восьмое место.

Ранее стало известно, что ISU предоставил нейтральный статус фигуристам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.