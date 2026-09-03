Белые розы, слезы мужчин и хор: в Ставрополе вспоминают, как Шуфутинский сводил публику с ума «Третьим сентября»

Михаил Шуфутинский — частый гость Ставрополя. За последние годы артист посещал город как минимум дважды. Впервые он выступал здесь 15 мая 2016 года во Дворце культуры и спорта в рамках масштабного шоу «Ээхх, разгуляй!», где делил сцену с другими известными исполнителями, сообщил newstracker.ru.

По данным издания, спустя восемь лет певец вернулся в Ставрополь уже с сольной программой. В октябре 2024 года он представил публике юбилейный концерт «75+1». Перед выходом на сцену артист признался, что испытывает волнение, делился теплыми воспоминаниями и говорил о надеждах на будущее.

В программе прозвучали знаменитые хиты, включая культовый «Третье сентября». Зрители, по воспоминаниям очевидцев, были в восторге от искренности певца и яркого шоу. Как сообщали тогда местные СМИ, на песне «Еврейский портной» плакали женщины, а во время композиции «Душа болит» не сдерживали слез и мужчины. Большинство песен зал пел хором, а во время исполнения «Третье сентября» Шуфутинскому преподнесли охапку белых роз.

«Я так давно не был у вас, что подумал, меня забыли. Я сюда любил часто приезжать. Спасибо, что вы пришли снова на мой концерт, я даже немного волнуюсь. Как вы тут были без меня?» — сказал артист перед концертом.

По данным издания, тем, кто не успел попасть на тот концерт или хочет увидеть артиста снова, в 2026 году представится еще не один шанс. Ближайшее выступление состоится уже 3 сентября в Кремлевском концертном зале в Москве. Всего до конца года певец запланировал 15 концертов в разных городах.

Ближайший к Ставрополю город, который посетит артист, — Ростов-на-Дону. Там Шуфутинский выступит дважды, 28 и 29 сентября, в Конгресс-холле ДГТУ. Билеты на эти концерты стоят от ₽4 тыс. до ₽15 тыс. Места на балконе уже практически полностью разобраны. В партере осталось около 500 мест, причем ближние к центру уже раскуплены. Минимальная цена на партер сейчас составляет ₽7 тыс.

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