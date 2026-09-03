Обсудили работу скорой помощи и лекарства: в Черноголовке прошла встреча жителей с медиками

На прямой диалог к горожанам приехали первый заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Максимов, заведующий Ногинской подстанцией скорой помощи Андрей Чернов, представитель ГБУ МО «Мособлмедсервис» Людмила Тихомирова, председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова, а также руководство Ногинской больницы во главе с главным врачом Сергеем Лившицем.

«Вижу, насколько важны такие встречи. Будем и дальше продолжать эту практику, чтобы оперативно реагировать на запросы жителей и делать медицинскую помощь в нашем округе доступнее и качественнее», — отметил глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов.

Несмотря на регулярность подобных мероприятий, вопросы со стороны граждан остаются актуальными. Жителей волнует работа скорой медицинской помощи: время прибытия бригад и маршрутизация пациентов. Также обсуждалась доступность узких специалистов, в первую очередь онколога.

Особое внимание уделили вопросам выписки и продления рецептов, обеспечения льготными лекарствами — наличию препаратов и порядку их получения. Кроме того, поднимались темы вакцинации для взрослых и детей, а также расширения национального календаря прививок.

Специалисты дали развернутые ответы на все обращения. У каждого жителя была возможность лично проконсультироваться с врачами и решить свой вопрос в индивидуальном порядке.