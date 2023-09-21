Предприятия Клина произвели продукции на 55 миллиардов в 2023 году
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Клин]
Предприятиями подмосковного городского округа Клин за 2023 год произведено продукции на 55 миллиардов рублей.
Это почти на 15% больше, чем за тот же период прошлого года.Об этом сообщила глава городского округа Клин Алена Сокольская.
Самый масштабный прирост показали производители пищевой продукции, электронных плат, мебели и лабораторного стекла, которым так славится Клин.
Инвестиции в основной капитал составил 3,3 миллиарда рублей. Это на 10% больше, чем в прошлом году.
На предприятиях округа создано почти четыре сотни дополнительных рабочих мест. Они создавались в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса, торговли и сферы детского оздоровительного отдыха.
Прирост в обороте розничной торговли составил свыше 15 миллиардов рублей, что почти на 7% выше показателя прошлого года.