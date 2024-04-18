Предприниматели Подмосковья могут принять участие во Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ»

Предприниматели Подмосковья могут принять участие в 19-м Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ», который пройдет 15-17 мая на территории Инновационного центра «Сколково».

Мероприятие проводится в соответствии с поручением зампреда Правительства РФ – министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Он возглавляет оргкомитет форума. В этом году девиз мероприятия — «Развиваем промышленность — повышаем эффективность закупок!».

В рамках форума будут представлены новые цифровые решения Единой информационной системы в сфере закупок, Союз закупщиков озвучит предложения от регионов по оптимизации 44-ФЗ и 223-ФЗ. Предприниматели смогут продемонстрировать свою продукцию, узнать о мерах государственной поддержки, предложить законодательные инициативы.

Кроме того, на мероприятии будет работать масштабная выставка площадью 10 тысяч квадратных метров. Посетителям экспозиции представят новую продукцию, расскажут, как она продвигается на рынке, какие нормативные корректировки и финансовые инструменты для этого требуются. Традиционными экспонентами выставки станут Минпромторг РФ, Федеральное казначейство, ФАС РФ, госкорпорации и госкомпании, предприниматели столицы и Подмосковья, банки, общественные организации.

Подробная информация о мероприятии представлена здесь.