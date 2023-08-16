Предприниматели Подмосковья осенью смогут пройти бесплатное бизнес-обучение

Подмосковные предприниматели смогут пройти серию бесплатных обучающих мероприятий, программу которых разработали центр «Мой бизнес» и филиал РАНХиГС в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Бизнес-обучение стартует в сентябре. Оно предназначено для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей, которые применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Программа поделена на два модуля: «Основы бизнес-планирования» и «Контент на миллион, или учимся писать продающие тексты». Предпринимателей научат проводить конкурентный анализ, строить маркетинговую стратегию, привлекать инвестиции, составлять финансовые планы, оценивать риски и создавать продающие тексты. Также бизнесменам расскажут о форматах и видах контента для бизнеса.

В каждом блоке состоятся по три вебинара и одному очному тренингу, на которых предприниматели отработают практические навыки и подведут итоги. Авторы лучших проектов получат призы и памятные подарки. Всем прошедшим обучение выдадут сертификаты установленного образца РАНХиГС.

Более подробная информация и регистрация на обучение доступны по ссылке. Задать уточняющие вопросы можно по телефону 8-495-926-60-24 (добавочный 1202) или по адресу электронной почты: vshgu-mo@ranepa.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об увеличении числа социальных предпринимателей в Подмосковье.