Представитель Центробанка России заявила о готовности к подъему ключевой ставки

Если инфляция в РФ не снизит свой темп, то Центробанк без колебаний снова поднимет ставку.

Заместитель председателя этого ведомства Ольга Полякова напомнила, что в этом году ставка ощутимо выросла, на 7,5 процентных пунктов. И это не предел, она может снова быть поднята.

«При необходимости мы будем готовы сделать это вновь, если мы не увидим признаков устойчивого замедления инфляции», - пообещала она во время выступления на ХI Конгрессе финансистов Казахстана.

Ее слова привело ТАСС. Полякова добавила, что для оставления в неприкосновенности ставки должно произойти охлаждение инфляционных ожиданий.