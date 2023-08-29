Президент Южной Кореи объявил о восьмикратном увеличении гуманитарной помощи для Украины

Помощь Южной Кореи Украине в следующем году составит 520 млрд вон ($394 млн), заявил президент страны Юн Сок Ель.

Этот пакет в восемь раз превысит выделенный в этом году.

Половина выделенной суммы предназначена на гуманитарные цели, 130 млрд вон – на восстановление страны, столько же – по линии международных организаций.

Также Юн Сок Ель заявил, что Сеул увеличит официально помощь для развития стратегически важных стран, которые входят в Азаитско-Тихоокеанский регион и Африку. Этот пакет вырастет с 1,4 до 2 трлн вон ($1,51 млрд).