Президент Союза туриндустрии Шпилько рассказал, почему России конкурировать с Турцией в туризме трудно

По словам почетного президента Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько, в плане соотношения цены и качества пляжного отдыха, России и прочим странам трудно конкурировать с Турцией из-за некоторых преимуществ на ее стороне. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он перечислил, что это более длительная продолжительность высокого сезона, выгодная стоимость чартерной авиаперевозки, льготные условия налогообложения и инвестирования в сфере туризма и гостеприимства, а также емкость качественного номерного фонда. При этом туристическая отрасль в нашей стране старается не отставать и активно развивается.

По мнению эксперта, разница в ценах на аренду коттеджей в Московской области и all-inclusive туры в Турцию вовсе не означает, что отдыхать в нашей стране дороже, чем на турецких курортах. Однако Турция на самом деле обладает одним из самых благоприятных соотношений стоимости и качества пляжного отдыха в мире, что достигается за счет особенностей экономической среды.

Он добавил, что в настоящее время в России ведется работа по улучшению инвестиционного климата: на время отменен НДС для отелей и туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма, инвесторам предоставляют хорошие льготы, к которым прибавляют региональные преференции.