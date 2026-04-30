Прибавка в год на ₽2,5 тыс.: сколько в среднем получают работающие пенсионеры

Средний размер пенсии работающих россиян к 1 марта 2026 года составил ₽23 461. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

За год эта сумма заметно выросла. В аналогичный период 2025 года средняя пенсия работающих пенсионеров составляла около ₽20 972. Таким образом, прибавка за год оказалась примерно на уровне ₽2,5 тыс.

При этом по регионам разница остается существенной. Самая низкая средняя пенсия работающих россиян в марте была зафиксирована в Дагестане — ₽16 870. Самый высокий показатель оказался на Чукотке, где средний размер такой выплаты достиг ₽38 581.

