Потеря квалификации, брак и алкоголь: в «Опоре России» назвали три аргумента против длинных каникул

Майские праздники — это не только шашлыки и выходные на природе, но и серьезная нагрузка на экономику, а заодно на здоровье граждан. По крайней мере, так считает вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников. В разговоре с интернет-изданием «Абзац» он довольно жестко высказался за сокращение длинных выходных, и аргументы у него звучат неожиданно весомо.

Эксперт предлагает посмотреть на Южную Корею и Китай. Там люди отдыхают меньше, но работают эффективнее, производительность высокая, и при этом нет того дефицита кадров, который давно стал головной болью для российского бизнеса. Бесплатных праздников, по его словам, не бывает — длинные каникулы всегда обходятся экономике в двойную цену. И сейчас страна просто не может себе позволить так долго не работать.

По его словам, тем не менее дело не только в финансах. Пищальников указывает на проблему, о которой мало кто задумывается: за время длинных праздников люди теряют квалификацию. Летчик, не летавший две-три недели, проходит переаттестацию заново. То же самое касается крановщиков, фрезеровщиков, операторов сложных станков — любой перерыв в навыках ведет к падению производительности и росту брака после возвращения. А на фоне спецоперации, подчеркивает он, такие потери тем более недопустимы. И третий, отдельный аргумент — здоровье. Статистика неумолима: самые массовые алкогольные отравления случаются именно в майские праздники. Врачи, по признанию эксперта, ждут этих дней с ужасом. Да, многие проводят время с семьей, но значительная часть уходит в длительные загулы, и последствия для организма и для системы здравоохранения оказываются тяжелыми.

По мнению Пищальникова, сокращение выходных ударит сразу по трем зайцам — укрепит экономику, сохранит квалификацию работников и снизит число алкогольных отравлений. И хотя звучит это не по-праздничному, доля логики в таком предложении определенно есть.

Ранее сообщалось, что идея длинных майских праздников получила критику в Госдуме.