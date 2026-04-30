«Атлетико» и «Арсенал» не забили с игры в полуфинале Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов УЕФА прошел первый полуфинальный матч между мадридским «Атлетико» и лондонским «Арсеналом». Матч на «Метрополитано» завершился ничьей со счетом 1:1.

В первом тайме команды обменялись рядом полумоментов, а в его концовке форвард «канониров» Виктор Дьокереш заработал пенальти и сам же реализовал.

«Атлетико» отыгрался 11 минут спустя после перерыва. И вновь мяч был забит с пенальти — Хулио Альварес с точки пробил в девятку. Мадридцы продолжали владель инициативой и создали ряд отличных моментов. Антуан Гризманн угодил в штангу, а после удара Адемолы Лукмана потащил Давид Райя.

Тренер «Арсенала» Микель Артета сказал, что в АПЛ не назначили бы пенальти в обоих случаях, но был удивлен, что после просмотра видеоповтора арбитр отменил еще один, после того как на 78-й минуте защитник «Атлетико» Давид Ганцко зацепил в штрафной Эберечи Эзе.

Полуфинал в Мадриде получился совсем не таким результативным, как днем ранее в Париже, где ПСЖ и «Бавария» наколотили девять голов — 5:4.

Ответный матч в Лондоне состоится 5 мая.