ОАЭ выходят из ОПЕК: эксперт назвал нелогичное решение и риски для России

Объединенные Арабские Эмираты с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+ — и это решение экономически выглядит, мягко говоря, странно. По крайней мере, так считает эксперт Финансового университета Игорь Юшков. В разговоре с Финансами Mail он объясняет : ОАЭ — крупный игрок, добывающий и экспортирующий около четырех миллионов баррелей в сутки. Но это было до того, как перекрыли Ормузский пролив.

По его словам, сейчас физический объем добычи Эмиратов определяется вовсе не квотами картеля, а возможностью вывезти нефть на мировые рынки. А вывозить ее почти нечем: работает только нефтепровод в порт Фуджейра на Оманском заливе, да и тот тянет всего около 1,8 млн баррелей в сутки. Остальное просто некуда девать. Поэтому заявление о выходе из соглашения в тот момент, когда ты все равно не можешь нарастить экспорт, — мягко говоря, нелогично. Символический жест, лишенный практического смысла в краткосрочной перспективе.

Юшков подчеркнул, что тем не менее последствия могут быть серьезными. Само по себе решение толкает мировые цены на нефть вниз — а это напрямую выгодно США. Высокие цены на топливо внутри Америки бьют по рейтингам Трампа, и ему крайне важно их сбить. Совпадение или нет, но незадолго до этого Wall Street Journal писал о том, что ОАЭ просят у США финансовой помощи. Юшков допускает сценарий, при котором Вашингтон в обмен на деньги и гарантии безопасности уговорил Эмираты подорвать ОПЕК изнутри и обрушить цены.

По его мнению, главный риск — цепная реакция. Если ОАЭ вышли и теоретически могут добывать больше, другие участники картеля резонно спросят: а почему мы должны себя ограничивать? Итогом может стать полный развал ОПЕК+. А когда Ормузский пролив рано или поздно откроется, все бросятся качать по максимуму. Мир захлебнется в перепроизводстве, цены рухнут. Для ближневосточных стран нарастить добычу быстро — не проблема. А вот России, чтобы увеличить объемы, нужны огромные инвестиции и время. Так что для нашей нефтянки этот выход — не просто новость из далеких Эмиратов, а вполне реальный риск. Готовых быстрых ответов у страны, по сути, нет.

Ранее эксперт назвал выход ОАЭ из ОПЕК тревожным знаком для мировых структур.