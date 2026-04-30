Сбербанк отдыхает: «Почта России» первой внедрила СБП для расчетов между юрлицами

«Почта России», которую многие до сих пор воспринимают как сугубо «гражданский» сервис для писем и пенсий, год от года все глубже врастает в сектор малого и среднего бизнеса. Сегодня с компанией работают уже более 200 тыс. предпринимателей, а только за прошлый, 2025 год, они совершили через нее 12 млн операций. Главный вектор изменений — тотальная цифровизация всего пути клиента: от онлайн-заявки и подписания договора до оплаты, электронного документооборота и управления логистикой прямо со смартфона. Об этом и о планах на 2026 год рассказала Общественной Службе Новостей Яна Шепелева, руководитель Дирекции по развитию массового, малого и среднего бизнеса «Почты России».

По ее словам, когда спрашиваешь, действительно ли малые и средние предприятия составляют заметную долю, ответ звучит твердо: да, и год от года их все больше. В 2025 году случился качественный скачок в цифровизации — компания переосмыслила весь путь предпринимателя от первого касания до отправки. Раньше, чтобы начать работать, нужно было создавать отдельные кабинеты под разные услуги, заключать бумажные договоры и ждать активации неделями. Сейчас регистрация и оформление договора оферты занимают не больше 15 минут прямо в приложении или на сайте. 98% всех заключаемых договоров в прошлом году прошли именно онлайн. И около 80 тыс. новых предпринимателей пришли на «Почту» таким быстрым способом.

Шепелева раскрыла, что личный кабинет перестал быть просто складом документов — он превратился в единое окно для всех логистических задач. Там собрано уже больше 120 услуг, есть система финансового учета и адаптивная версия для телефонов. Еще одно нововведение, которым компания гордится: «Почта» первой среди логистических операторов страны внедрила безналичные расчеты между юрлицами через Систему быстрых платежей. Клиент просто заходит в личный кабинет, выбирает пополнение баланса, и система генерирует платежную ссылку или QR-код. Средства зачисляются мгновенно, ошибки исключены, и бизнес может пополнять баланс круглосуточно. Электронный документооборот тоже стремительно набирает обороты — по итогам года на него перешли 94% клиентов. Экономия времени, бумаги и нервов колоссальная. Кроме того, юрлицам теперь доступны такие услуги, как аренда абонентской ячейки и курьерская доставка документов прямо в офис. А специальный чат-бот в мессенджере MAX позволяет оформить отправку, забронировать ящик, вызвать курьера или отследить посылку без личного визита в отделение.

По ее мнению, для электронной коммерции «Почта России» строит по всей стране сеть высокотехнологичных логистических хабов — с автоматической сортировкой, таможней и мультимодальной инфраструктурой. В прошлом году под Москвой, рядом с аэропортом Внуково, открыли таможенный склад для импортеров. Там можно хранить товары без уплаты пошлин и налогов, следить за их востребованностью и регулировать объемы заказов. При этом растаможивать ничего не нужно, а для товаров с маркировкой на складе есть оборудование для нанесения стикеров «Честный знак». К концу 2025 года соблюдение сроков доставки превысило 90%, а сохранность грузов достигла 99,9% — за счет автоматизации складов и маршрутов с помощью искусственного интеллекта.

Самых стойких, гибких и целеустремленных людей — предпринимателей — в 2026 году ждет сдержанный, но стабильный рост, считает Яна Шепелева. Бизнес ищет внутренние резервы, оптимизирует расходы и выходит на новые рынки, оттока клиентов Почта не ощущает. В планах компании на этот год — дальнейшее развитие цифровых сервисов, расширение функционала личного кабинета, новые интеграции с банками и бухгалтерскими сервисами, а также уверенное повышение качества сервиса. Таким образом, «Почта России» больше не про очереди и бумажки — это про скорость, предсказуемость и цифру.

