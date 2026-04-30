Отношения между Украиной и Израилем резко обострились, и причиной тому, по мнению ряда экспертов, стали антиизраильские заявления Владимира Зеленского по поводу внешней политики Тель-Авива в отношении России. Вопрос, зачем киевскому лидеру сознательно идти на конфликт с таким серьезным игроком, политолог-востоковед Александр Каргин в беседе с Общественной Службой Новостей разобрал без дипломатических прикрас.

По его словам, начинается все с личного. У Зеленского, как считает Каргин, есть обида на израильского премьера Нетаньяху. Украинский лидер объехал весь Ближний Восток вокруг Израиля, но в саму страну его не пустили. Так что личный фактор здесь работает в полную силу. Но это только вершина айсберга. Второе и главное: киевский режим сегодня — это прокси Европы. А Европа сейчас активно враждует с Трампом, а значит, и с Соединенными Штатами в целом. Израиль же, напротив, плотно ассоциирован с Дональдом Трампом и является его основным стратегическим союзником. Из этого неизбежно следует ухудшение отношений между Европой и Израилем. А поскольку Зеленский действует как инструмент Брюсселя, он просто подстраивается под линию старшего товарища. Вражда с Нетаньяху и Израилем — логичное следствие.

Каргин прогнозирует, что дальше будет только хуже. Киев может попытаться подтолкнуть Европу к введению санкций против израильских структур. Сейчас Зеленский, по сути, подначивает Евросоюз против Тель-Авива. Уколоть напрямую США он не может или не рискует, а вот ударить по их союзникам — вполне. И этим он пытается заслужить одобрение европейцев, которые сейчас противостоят Трампу. Но есть нюанс. Израиль, когда чувствует серьезную угрозу, действует жестко. А отношение к Зеленскому там изначально было негативным. Политолог не исключает, что на антиизраильские заявления может обратить внимание Моссад. А уж как израильские спецслужбы умеют убирать тех, кто встает на пути, мир уже видел. Итог: игра с огнем, где ставки выше, чем кажется.

