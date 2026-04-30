Не эмоции, а расчет: политолог объяснил, почему Зеленский обвинил Израиль в недружественной политике

Владимир Зеленский выступил с несколькими заявлениями, где фактически обвинил Израиль в недружественной политике по отношению к Украине. Реакция не заставила себя ждать: эксперты заговорили о серьезном ухудшении отношений между Киевом и Тель-Авивом. Вопрос, зачем украинскому лидеру понадобилось сознательно идти на обострение, в беседе с Общественной Службой Новостей прояснил политический обозреватель Грег Вайнер.

По его словам, Зеленский прекрасно ориентируется в американской внутриполитической повестке. И его главная цель сейчас — вернуть или хотя бы удержать поддержку США. А в американском обществе в последнее время очень сильны антиизраильские настроения. При этом рейтинг самого Зеленского и Украины в Штатах держится на уровне около 60%, и терять эти очки украинский президент не намерен.

Политолог подчеркнул, что для того, чтобы оставаться в зоне одобрения американской аудитории, нужно дистанцироваться от Израиля как можно дальше. Чем жестче критика в адрес Тель-Авива, тем выше шанс сохранить симпатии той части американцев, которая сейчас настроена против израильской политики. Так что антиизраильские заявления Зеленского — это не эмоции и не спонтанная обида, а вполне прагматичный расчет. Пожертвовать отношениями с Израилем ради поддержки в Вашингтоне — ставка, на которую он, видимо, готов идти.

Ранее политолог Каргин заявил, что Зеленский не рискнул уколоть США, ударил по союзнику — Израилю.